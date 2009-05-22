Голоднi кримські татари просять допомоги правозахисників

Кримські татари, які беруть участь у пікетуванні будинку уряду, просять правозахисників втрутитися в ситуацію для врегулювання Кабміном земельного питання.

Про це УНІАН повідомили координатори акції, представники громадської організації «Авдет» Нариман ПОТЄЛОВ і Рінат ШАЙМАРДАНОВ.

«Учасники голодовки вимушені звернутися за підтримкою до світової громадськості. Ми просимо всі держави і міжнародні правозахисні організації втрутитися в ситуацію, щоб не допустити загибелі людей з голоду під стінами Кабміну України в спробі одержати те, що їм гарантовано Конституцією», - сказали Н.ПОТЄЛОВ і Р.ШАЙМАРДАНОВ.

За їх словами, 20 травня після засідання уряду до учасників акції вийшов міністр охорони навколишнього середовища Георгій ФІЛІПЧУК. Він заявив, що процес передачі землі може затягнутися на 2-3 місяці.

Н.ПОТЄЛОВ і Р.ШАЙМАРДАНОВ також повідомили про те, що двоє людей припинили голодовку у зв`язку з погіршенням стану здоров`я. «У ніч з 19 на 20 травня одну з голодуючих жінок уразив гострий напад гастриту, в районі 11-ї години 20 травня у іншої учасниці голодовки стався гіпертонічний криз. Обох жінок примусили перервати голодовку і терміново відправили додому, до Сімферополя. Але вже через декілька годин гострий біль у печінці змусив викликати швидку допомогу ще одному учаснику голодовки. Після обстеження і отримання першої допомоги людина відмовилася від госпіталізації і твердо заявила про свій намір продовжити голодовку», - уточнили координатори акції.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари почали акцію протесту перед будинком уряду у середині квітня з вимогою передати землю в Криму зі сфери управління Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики і Академії аграрних наук у сферу управління місцевих органів влади для подальшої передачі кримським татарам.

15 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні уряду доручила Г.ФІЛІПЧУКУ врегулювати проблеми кримських татар. Прем`єр запропонувала міністру вийти до учасників акції протесту і вислухати їхні вимоги.

Через місяць учасники акції протесту оголосили голодовку і передали в Секретаріат Кабміну відповідну заяву на ім`я Ю.ТИМОШЕНКО. Г.ФІЛІПЧУК повідомив, що Міністерство охорони навколишнього природного середовища пропонує Кабінету міністрів своїм рішенням виділити 27 гектарів землі в Криму для потреб татар.

Громадське об`єднання «Авдет» вимагає передати кримським татарам 845 га, які на даний час перебувають у сфері управління центральних, а не місцевих органів влади.