Журналісти хочуть більше свободи на виборах

Медіа-експерти ініціюють внесення низки змін до закону про вибори Президента в частині діяльності журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рекомендаціях щодо вдосконалення закону про вибори Президента, запропонованих експертами Центру суспільних медіа та Інститутом медіа права, які були презентовані сьогодні на круглому столі “Висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній: європейські стандарти”.

Експерти вважають, що зазначений закон потребує якнайшвидшого вдосконалення в частині агітації та діяльності журналістів.

Зокрема, вони пропонують зміни до закону в таких напрямках:

- зняти обмеження або збільшити кількість журналістів від одного засобу масової інформації, які одночасно можуть перебувати на виборчій дільниці;

- чітко зафіксувати підстави для санкцій у вигляді призупинення дії ліцензії телерадіоорганізацій чи призупинення виходу друкованих ЗМІ;

- збільшити гарантії роботи журналістів, зокрема щодо доступу до дільниць і роботи дільничних комісій під час голосування та підрахунку голосів, а також щодо доступу до інформації про кандидатів (автобіографій та податкових декларацій);

- підвищити роль редакційних статутів та редакційних рад у регламентуванні таких складних питань, як баланс у новинах та запрошення кандидатів на ефіри;

- збільшити редакційну свободу приватних друкованих ЗМІ.