У Криму створено Світовий конгрес кримських татар

Делегати Світового конгресу кримських татар з 12 країн сьогодні в Сімферополі заявили про створення Міжнародної громадської організації ”Світовий конгрес кримських татар”.

Як йдеться у текст декларації, якої має у своєму розпорядженні УНІАН, громадська організація ”Світовий конгрес кримських татар” - це орган, який об`єднує і координує зусилля створених у різних країнах громадських організацій кримських татар.

У документі зазначається, що місцеперебування центральних органів Світового конгресу кримських татар - Крим (Україна).

Делегати конгресу визнали кримськотатарський Курултай (національний з`їзд) найвищим повноважним представницьким органом кримських татар для світового конгресу, а також для громадських організацій, що ввійшли до його складу.

Зазначається, що Курултай, а також його органи і посадовці співробітничатимуть з усіма громадськими організаціями кримських татар, які ввійшли до складу світового конгресу, на основі рівного і шанобливого ставлення до них, незалежно від їх чисельності, країни і регіону діяльності.

Делегати конгресу заявили, що їхні дії ”на благо кримськотатарського народу грунтуватимуться на принципах ненасильства, справедливості, демократії, суворого дотримання політичних, економічних, культурних, релігійних та інших законних прав усіх людей, незалежно від їх етнічної приналежності”.

Делегати світового конгресу ”підтримали численні ініціативи” з висунення кандидатури голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи ДЖЕМІЛЄВА лауреатом Нобелівської премії миру, додала прес-секретар Меджлісу Ліля МУСЛИМОВА.

Як повідомляв УНІАН, перший Світовий конгрес кримських татар відкрився 19 травня.

Раніше кримськотатарська громадська організація ”Міллі Фірка” назвала конгрес грандіозною міжнародною аферою. У зверненні організації наголошувалося, що він скликається лише для підкорення волі і інтересам Меджлісу ”всієї світової кримськотатарської спільноти”.