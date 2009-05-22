Президентом Світового конгресу кримських татар обрано Чубарова
Але якщо стане головою Меджлісу...
Президентом Міжнародної громадської організації «Світовий конгрес кримських татар» обраний перший заступник голови кримськотатарського Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили сьогодні в Сімферополі делегати Світового конгресу кримських татар – представники громадсько-політичних організацій з 12 країн.
Крім того, була обрана координаційна рада, одним із головних завдань якої є доопрацювання статуту конгресу.
«П`ятеро представників у координаційній раді, включаючи президента (конгресу), – з Криму, троє – з Туреччини, двоє – з Румунії і по одному з усіх інших (країн), звідки приїхали на Світовий конгрес делегати», – сказав на брифінгу Р.ЧУБАРОВ.
Обрання Р.ЧУБАРОВА президентом конгресу не позбавляє його права балотуватися на Курултаї (національному з`їзді) кримських татар на посаду голови Меджлісу.
«На Курултаї (у 2007 році) у нас була домовленість, що на наступній сесії Курултаю переобиратимемо голову Меджлісу. Обрання його (ЧУБАРОВА) президентом Світового конгресу кримських татар не звільняє його від права балотуватися на посаду голови Меджлісу», – сказав лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.
Р.ЧУБАРОВ додав, що якщо делегати Курултаю оберуть його новим главою Меджлісу, то він складе повноваження президента Світового конгресу.
Офіс Світового конгресу кримських татар буде розташований у Сімферополі.
Як повідомляв УНІАН, Світовий конгрес кримських татар проходив у Криму 19-22 травня. Сьогодні делегати конгресу проголосили створення Міжнародної громадської організації «Світовий конгрес кримських татар».
Як йдеться у декларації делегатів, «Світовий конгрес кримських татар» – це орган, який об`єднує і координує зусилля громадських організацій кримських татар у різних країнах.
Делегати конгресу визнали Курултай найвищим повноважним представницьким органом кримських татар.