Чубаров став президентом кримських татар

Президентом Міжнародної громадської організації «Світовий конгрес кримських татар» обраний перший заступник голови кримськотатарського Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили сьогодні в Сімферополі делегати Світового конгресу кримських татар – представники громадсько-політичних організацій з 12 країн.

Крім того, була обрана координаційна рада, одним із головних завдань якої є доопрацювання статуту конгресу.

«П`ятеро представників у координаційній раді, включаючи президента (конгресу), – з Криму, троє – з Туреччини, двоє – з Румунії і по одному з усіх інших (країн), звідки приїхали на Світовий конгрес делегати», – сказав на брифінгу Р.ЧУБАРОВ.

Обрання Р.ЧУБАРОВА президентом конгресу не позбавляє його права балотуватися на національному з`їзді кримських татар на посаду голови Меджлісу.

«На Курултаї (у 2007 році) у нас була домовленість, що на наступній сесії Курултаю переобиратимемо голову Меджлісу. Обрання його (ЧУБАРОВА) президентом Світового конгресу кримських татар не звільняє його від права балотуватися на посаду голови Меджлісу», – сказав лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

Р.ЧУБАРОВ додав, що якщо делегати Курултаю оберуть його новим главою Меджлісу, то він складе повноваження президента Світового конгресу.

Офіс Світового конгресу кримських татар буде розташований у Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, Світовий конгрес кримських татар проходив у Криму 19-22 травня. Сьогодні делегати конгресу проголосили створення Міжнародної громадської організації «Світовий конгрес кримських татар».

Як йдеться у декларації, «Світовий конгрес кримських татар» – це орган, який об`єднує і координує зусилля громадських організацій кримських татар у різних країнах.

Делегати конгресу визнали Курултай найвищим повноважним представницьким органом кримських татар.