У школах Севастополя положення про російську мову є вже декілька років

Управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації не вважає за необхідне готувати і вносити зміни до статутів шкіл міста в частині положень про мову навчання, оскільки ці положення вже декілька років міститься в документах.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник начальника Управління освіти і науки Севастопольської міськдержадміністрації Жанна СЛЮСАР, немає необхідності формулювати положення в наступній редакції: «У школі затверджена російська мова навчання, відповідно до рішення міської ради, з обов`язковим вивченням державної мови», оскільки в статутах шкіл з 2007 року міститься пункт 1.11, який говорить про те, що «навчання здійснюється російською мовою, з обов`язковим вивченням державної».

Тому вносити якісь додаткові зміни до статутів шкіл немає сенсу, зазначила Ж.СЛЮСАР.

«Рішення сесії в даному випадку грунтуються на неправдивій інформації. Я це відповідально заявляю, - сказала заступник начальника управління освіти міськдержадміністрації. - Складається враження, що депутати самі не знають, що і коли вони приймали».

Ж.СЛЮСАР також висловила здивування і жаль у зв`язку з клопотанням міськради перед Міністерством освіти і науки «розглянути можливість проведення зовнішнього незалежного тестування рідною мовою в місті Севастополі».

На її думку, «для севастопольських учнів українська мова давно вже не проблема, що переконливо показали їх відмінні результати під час зовнішнього незалежного тестування у минулому і, особливо, позаминулому роках».

«Ми, дорослі, не маємо права обділяти їх, позбавляти перспективи, конкурентоспроможності, а саме це відбувається, коли діти не вивчають державну мову», - сказала Ж.СЛЮСАР.