Суд відновив жителя Севастополя на посаді міського голови Дрогобича

Гагарінський районний суд міста Севастополя визнав незаконним рішення Дрогобицької міської ради Львівської області від 13 лютого 2008 року про дострокове припинення повноважень міського голови Миколи ГУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, основними причинами відсторонення від посади було те, що М.ГУК, начебто, порушував закони України, і не налагодив співпрацю з депутатською більшістю. М.ГУК під час судового засідання зі свого боку заявив, що діяв в межах закону і повноважень. Крім того, на суді він стверджував, що від посади його було відсторонено з порушенням чинного законодавства і регламенту міської ради.

Представники відповідача на суді не були присутні.

Суд поновив М.ГУКА на посаді міського голови з 13 лютого 2008 року.

М.ГУК сьогодні відбув із Севастополя до Дрогобича.

Як повідомляв УНІАН, у минулому військовий журналіст, капітан 2 рангу запасу М.ГУК понад 15 років прожив у Севастополі, має тут житло. Тривалий час очолював Севастопольске товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка.