Президент побачив зміцнення гривні
14:00, 23 травня 2009Крым
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НБУ викупив 150-170 млн. доларів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про зміцнення гривні впродовж останнього часу.
Глава держави в ефірі програми «Свобода на Інтері» зазначив, що за останні два з половиною місяці гривня залишалась стабільною.
За його словами, останні 10 днів почалося очевидне зміцнення гривні.
В.ЮЩЕНКО додав, що протягом останнього часу Національний банк України викупив на внутрішньому ринку 150-170 млн. доларів США.
«Гривня поступово піднімається», - констатував Президент.
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