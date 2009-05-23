Президент побачив зміцнення гривні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про зміцнення гривні впродовж останнього часу.

Глава держави в ефірі програми «Свобода на Інтері» зазначив, що за останні два з половиною місяці гривня залишалась стабільною.

За його словами, останні 10 днів почалося очевидне зміцнення гривні.

В.ЮЩЕНКО додав, що протягом останнього часу Національний банк України викупив на внутрішньому ринку 150-170 млн. доларів США.

«Гривня поступово піднімається», - констатував Президент.