Марш-парад країн-учасниць Кримської війни пройде у Севастополі
14:39, 23 травня 2009Крым
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«Феєрія єдності»
У Севастополі 24-26 вересня вперше проведуть марш-парад духових оркестрів України та держав-учасниць Кримської війни 1854-1855 років.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив завідувач сектору туризму міської державної адміністрації Сергій БАЛАНДЮК.
За його словами, від двох країн - Франції і Великої Британії - уже прийшло підтвердження на участь їхніх оркестрів у марш-параді.
С.БАЛАНДЮК додав, що марш-парад буде проведено в рамках форуму-фестивалю «Феєрія єдності. Севастополь-2009», який, як сподівається міська влада, стане щорічним і отримає статус міжнародного.
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