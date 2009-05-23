Марш-парад країн-учасниць Кримської війни пройде у Севастополі

У Севастополі 24-26 вересня вперше проведуть марш-парад духових оркестрів України та держав-учасниць Кримської війни 1854-1855 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив завідувач сектору туризму міської державної адміністрації Сергій БАЛАНДЮК.

За його словами, від двох країн - Франції і Великої Британії - уже прийшло підтвердження на участь їхніх оркестрів у марш-параді.

С.БАЛАНДЮК додав, що марш-парад буде проведено в рамках форуму-фестивалю «Феєрія єдності. Севастополь-2009», який, як сподівається міська влада, стане щорічним і отримає статус міжнародного.