Парламенту України пропонують розігнати міську раду Севастополя

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про розпуск Севастопольської міської ради та призначення позачергових виборів депутатів міськради.

Ініціатори законопроекту – депутати з фракції блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Ярослав ДЖОДЖИК, Іван ЗАЄЦЬ, Юрій КОСТЕНКО та Олександр КЛИМЕНКО.

Вони вважають антиконституційним рішення міськради щодо мови навчання у школах Севастополя.

«19 травня Севастопольська міська рада схвалила рішення, яким зобов’язала викладати у загальноосвітніх школах міста російською мовою. При цьому потреби викладання українською мовою у Севастополі забезпечені лише на 50%. Таким чином дана постанова поглиблює порушення конституційних прав громадян отримувати освіту рідною мовою», – йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови ВР.

Депутати заявляють, що Севастопольська міськрада «не уповноважена здійснювати регулювання діяльність загальноосвітніх навчальних закладів».

Вони вважають, що севастопольські депутати «грубо порушили Конституцію та перевищили свої повноваження».

Нардепи пропонується призначити позачергові вибори депутатів міськради на останню неділю сімдесятиденного строку з дня набрання чинності постановою парламенту та провести їх в порядку, визначеному законом «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Реалізація постанови «Про призначення позачергових виборів депутатів Севастопольської міської ради» потребує фінансування за рахунок коштів цільової субвенції із Державного бюджету України.

Нардепи від НУ-НС вважають, що реалізація постанови «дозволить відновити конституційний порядок у сфері освіти у місті Севастополі».

Нагадаємо, Севастопольська міськрада доручила управлінню освіти і науки міськадміністрації підготувати зміни до статутів шкіл про викладання російською мовою, за винятком шкіл з українською мовою навчання.

Зміни щодо мови навчання (в такій редакції: «у школі затверджено російську мову навчання, відповідно до рішення міської ради, з обов`язковим вивченням державної мови») пропонується внести на затвердження міськради до 19 серпня.

Управління освіти Севастопольської міської державної адміністрації не вважає за необхідне готувати і вносити зміни до статутів шкіл, оскільки з 2007 року в документах міститься пункт 1.11, який говорить про те, що «навчання здійснюється російською мовою, з обов`язковим вивченням державної», заявила заступник начальника управління Жанна СЛЮСАР.