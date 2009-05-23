Гіпермаркет горів у Сімферополі (фото)

Великий торговий центр FM горів сьогодні на Ялтинській об`їзній в Сімферополі.

З будівлі було евакуйовано близько 200 осіб.

Жертв і потерпілих немає, повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму Володимир ІВАНОВ.

Виклик до МНС надійшов о 17.05. «Коли прибули перші підрозділи і провели розвідку, то було оголошено підвищений номер виклику», - сказав В.ІВАНОВ.

До моменту приїзду пожежників площа займання перевищила 1000 квадратних метрів. «Вогонь дуже швидко розповсюджувався по зовнішній обробці споруди, там була реклама. Горів дах. Техніка була розставлена практично по всьому периметру будівлі», - повідомив представник МНС.

До місця пожежі стягнули 19 пожежних автомобілів. Чергували 4 бригади швидкої допомоги та співробітники ДАІ.

«Перші нюанси у нас були пов`язані з тим, що в магістральній водопровідній мережі не було потрібного тиску. Після вказівки, хвилин за 10-15 дали необхідний тиск, і ми приступили до нормальної організації роботи з гасіння пожежі», - повідомив В.ІВАНОВ.

Пожежу вдалося локалізувати. За даними прес-служби МНС, площа пожежі досягла 5 тис. кв. метрів.

У будівлі торгового центру 3 поверхи. На першому розміщувався продовольчий супермаркет, на другому - бутіки, на третьому - супермаркет побутової техніки і меблевий салон. «Найбільше не пощастило меблевому салону і супермаркету побутової техніки. Третій поверх практично весь вигорів», - повідомив В.ІВАНОВ.

Причина пожежі поки не встановлена. «Відпрацьовуються одразу кілька версій: від замикання електропроводки, спалаху сміттєвих контейнерів, що стояли на вулиці, і, звісно, буде розглянуто решту версій, які виникнуть в ході слідства», - додав помічник начальника Головного управління МНС в Криму.

Фото МНС та news.allcrimea.net