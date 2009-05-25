Від Балоги відколовся Крим

Кримська організація «Єдиного центру» вважає політичною розправою виключення з лав партії її лідера, голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА.

«Все це розцінюється нами як акт політичної розправи за надуманими мотивами, виконаний у гірших традиціях свавілля демократичного централізму епохи панування КПРС», - сказано в заяві делегатів другого етапу конференції парторганізації.

Згідно з повідомленням прес-служби С.КУНІЦИНА, делегати заявили про неможливість свого подальшого перебування в лавах «Єдиного центру» й закликали всі територіальні партійні організації Криму «визначитися з даного питання» й направити на адресу з`їзду партії заяви. «У партії, що грубо зневажає демократичні принципи й права таких особистостей, як С.КУНІЦИН, немає й не може бути серйозного політичного майбутнього», - переконані члени кримської організації «Єдиного центру».

Учасники форуму висловилася за формування робочої групи для вироблення концепції загальнокримського громадсько-політичного руху, що створюється на базі кримського ЄЦ й «Блоку Куніцина».

Громадська організація стоятиме «на платформі кримського патріотизму, відстоюванні інтересів Конституції Криму та економічних повноважень, захисту Хартії про мови національних меншин, позиції державного нейтралітету, підтримки створення в Севастополі режиму відкритої економіки».

«Потім визначатимемося, з ким нам йти на вибори, оскільки вибори до кримського парламенту не за горами», - сказав С.КУНІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президія ЄЦ виключила С.КУНІЦИНА з лав партії. За інформацією прес-служби партії, таке рішення стало наслідком розглянутої на засіданні президії інформації Центральної контрольно-ревізійної комісії «про грубі порушення С.КУНІЦИНИМ положень статуту партії».

Голова Севастопольської МДА вважає, що однією з основних причин конфлікту з керівництвом ЄЦ стала його позиція та позиція республіканської організації йти на вибори до кримського парламенту в «Блоці Куніцина», а не в партійному блоці.