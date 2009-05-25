У Тимошенко вирішили, що оцінювати розвиток регіонів треба по-різному

Кабінет міністрів прийняв постанову "Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів".

Як повідомили в прес-службі Міністерства економіки, метою постанови є оцінка та порівняльний аналіз неоднорідності розвитку окремих регіонів або адміністративно-територіальних одиниць, що дасть можливість визначати основні причини, які спричиняють диференціацію соціально-економічного розвитку регіонів (міст, районів) та приймати управлінські рішення, спрямовані на їх усунення.

За словами міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, документом передбачається затвердження переліків показників, за якими буде здійснюватися оцінка міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації та методика її проведення.

Оцінка міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів буде здійснюватися щороку на міжрегіональному та внутрішньорегіональному рівнях. Мінекономіки здійснюватиме оцінку на рівні регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь), а Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, міські Київська та Севастопольська держадміністрації - у розрізі міст та районів

«Нерівномірність у соціально-економічному розвитку регіонів за останні роки зазнала масштабного значення. Проблема диспропорцій у розвитку регіонів є актуальною як для країн з розвинутою ринковою економікою, так і для країн що розвиваються», - зазначив Б.ДАНІЛІШИН.

На міжрегіональному рівні диспропорція ВДВ на душу населення, як найбільш показового узагальнюючого показника розвитку економіки, становить 3,6 раза. У свою чергу, кожен регіон має свою внутрішню асиметрію розвитку.