У Ялті відкрили олімпійський басейн з морською водою

У Ялті, у готельному комплексі «Ялта-Інтурист», після реконструкції відкрили єдиний у Криму олімпійський басейн з теплою морською водою.

Встановлення нових систем фільтрації та переливання морської води (воду з дна Чорного моря «переганяють» угору по системі комунікацій на відстань 1 км, переведення басейну з солоної на прісну воду відбувається протягом 72 годин), заміна внутрішнього опорядження чаші басейну, спорудження дитячого басейну зайняли близько 4-х місяців.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА заявив, що олімпійцям «потрібні такі басейни». «Це сьогодні справді злободенна тема, тому для спорту сьогодні святкова подія», - додав він.