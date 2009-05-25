Підприємець задушив, розчленував і втопив знайомого
11:21, 25 травня 2009Крым
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Жахлива новина з Євпаторії
У Криму підприємець задушив, розчленував і втопив в морі знайомого.
Як повідомляє сьогодні Департамент зв’язків з громадськістю МВС України, 22 травня в морі в районі Євпаторії було знайдено мертвим з ознаками удушення та відчленованими нижніми кінцівками 28-річного безробітного чоловіка.
У результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 54-річного приватного підприємця.
"Попередньо встановлено, що він уранці 10 травня на вулиці задушив чоловіка під час сварки на ґрунті неприязних відносин, з метою приховування злочину розчленував тіло та кинув у море", - інформує МВС.
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