У кримському СЛС – новий лідер

11:30, 25 травня 2009
Крым
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Заяву старого задовольнили

Політична рада партії «Союз Лівих Сил» задовольнила заяву голови Кримської організації СЛС Сергія БАРАНОВА про звільнення з посади за власним бажанням. 

Про це повідомила прес-служба кримського СЛС. 

Прес-служба нагадує, що заяву С.БАРАНОВ подав ще в листопаді 2008 року.

А прес-служба СЛС повідомляє, що новим керівником кримської парторганізації став колишній міністр економіки Криму Геннадій ГОВОРУЩЕНКО.

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