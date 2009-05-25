У кримському СЛС – новий лідер

Заяву старого задовольнили

Політична рада партії «Союз Лівих Сил» задовольнила заяву голови Кримської організації СЛС Сергія БАРАНОВА про звільнення з посади за власним бажанням. Про це повідомила прес-служба кримського СЛС. Прес-служба нагадує, що заяву С.БАРАНОВ подав ще в листопаді 2008 року. А прес-служба СЛС повідомляє, що новим керівником кримської парторганізації став колишній міністр економіки Криму Геннадій ГОВОРУЩЕНКО.

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