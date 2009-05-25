Антитютюнова хода пройде в Євпаторії

28 травня, напередодні Міжнародного дня боротьби з курінням, в Євпаторії пройде антитютюнова хода. Її гасло – «Вступаємо в світ без тютюну».

Одягнені в чорні і білі балахони активісти антитютюнового руху пройдуть центром міста.

Одна з головних цілей акції – організувати підтримку серед населення рішення про обмеження куріння в громадських місцях. Всім, хто підтримає бестабачну ідею, пов`яжуть зелені стрічки як символ здорового способу життя.

Організаторами акції є Управління у справах сім`ї і молоді Євпаторійської міськради, гендерний інтерактивний театр і коаліція «Крим без тютюнового диму».

Всесвітня організація охорони здоров`я в 1988 році оголосила 31 травня Днем без тютюну.

За матеріалами євпаторійського порталу Каламіт