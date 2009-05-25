З Криму надходять погрози відокремитися від України

Кримська організація Прогресивної соціалістичної партії України в разі прийняття Верховною Радою рішення про розпуск Севастопольської міської ради запропонує ПСПУ організувати всеукраїнський референдум щодо відокремлювання Криму від української держави і його приєднання до Росії.

Про це мовиться в заяві рескому ПСПУ.

Нагадаємо, в парламенті України зареєстровано законопроект про дострокове припинення повноважень Севастопольської міськради і призначення позачергових виборів. Нардепи з фракції блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" вважають, що депутати міськради перевищили свої повноваження, доручивши Управлінню освіти і науки міськдержадміністрації підготувати зміни в статути шкіл про навчання російською мовою. Управління освіти адміністрації не вважає за необхідне вносити зміни в статути шкіл, оскільки ці положення вже декілька років містяться в документах.

"Кримський реском ПСПУ заявляє: прийняття Верховною Радою України рішення про дострокове припинення повноважень Севастопольської міської ради розцінюватиметься нами як початок поголовної і насильницької українізації всього російськомовного населення Криму", - йдеться у документі.

Зі свого боку Кримська молодіжна організація міжнародного фронту "Прорив" закликає молодь "підтримати старше покоління в намірі відстояти Севастопольську міськраду".