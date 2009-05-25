На борту українського судна знайшли 60 кг м`яса дельфіна

Співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України знайшли на борту українського рибопромислового судна 60 кг м`яса дельфіна.

Як повідомила прес-секретар Азово-Чорноморського регіонального управління Лілія ПУРГІНА, три сумки зі шматками замороженого м`яса дельфіна знайшли в каютах членів екіпажу. Вони заявили, що «дельфін попався в сіті вже мертвим, а м`ясо вони вирішили взяти собі».

За даними Л.ПУРГІНОЇ, судно без прикордонного оформлення виходило за межі територіального моря, чим порушило державний кордон України.

Складено протоколи про порушення правил рибного лову і порушення кордону.

Документи передано в Керченську природоохоронну прокуратуру.

«Оскільки дельфін занесений в Червону книгу, то його вилов тягне за собою відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України», - додала прес-секретар.

Ст. 249 КК України «Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом», якщо воно завдано істотної шкоди, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням свободи строком до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу і всього добутого.