«Джазовий коктейль» приготують у Криму

У Криму на початку липня відбудеться фестиваль «Джазовий коктейль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив автор проекту Микола НОВІКОВ сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

Основна ідея фестивалю «Джазовий коктейль» — дати кримчанам можливість побачити і послухати різні джазові колективи, підтримати молодих виконавців, відродити джаз в Севастополі.

«Ми мріємо організувати в Севастополі постійно діючий джазовий фестиваль, приїжджати на який будуть музиканти з різних країн, світові зірки», — сказав М.НОВІКОВ.

5 липня фестиваль відбудеться в Ялті (концертний зал «Ювілейний»), 6 липня — в Сімферополі (Український музичний театр), 7 липня — в Севастополі (стадіон підприємства «Севморзавод»).

В концертах візьмуть участь, зокрема, творчі колективи з Севастополя, Сімферополя, Дніпропетровська, Черкас, Ялти, виконавці з Одеси, Севастополя, Луганська, Києва.