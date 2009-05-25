Лівія пропонує відмінити візовий режим з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією сьогодні виступив секретар Вищого Народного Комітету Лівії (прем`єр-міністр) Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що такий крок значно спростить розвиток двосторонніх відносин між країнами в усіх напрямках, у тому числі й економічному.

У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що, враховуючи розвиток економічного співробітництва України і Лівії, цілком логічно спростити візовий режим.

Вона пообіцяла, що відповідь на питання про спрощення візового режиму зможе дати лівійській стороні в другій половині липня в Криму, куди запросила прем`єр-міністра Лівії для проведення засідання українсько-лівійської комісії з економічного співробітництва.

«Пропоную в ході вашого візиту підписати всі документи про спрощення візового режиму», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.