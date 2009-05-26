Матвiєнко про Тимошенко: вона – ліва

Лідер Української республіканської партії «Собор», народний депутат (фракція «Наша Україна – Народна самооборона») Анатолій МАТВІЄНКО вважає за неможливе співпрацю на всеукраїнському рівні своєї політичної сили з Партією регіонів, КПУ, «Свободою» і Блоком Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАТВІЄНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

На його думку, Партія регіонів є «неукраїнською силою», яка експлуатує «ностальгію вчорашнього дня» і «міфічну ідею слов`янського об`єднання». «Це сила, яка хоче поставити Україну в якусь залежність від своїх сусідів. Ми таку політику не сприймаємо», – наголосив А.МАТВІЄНКО.

Він зазначив, що УРП «Собор» не підтримує також ні Компартію, ні «ультрарадикальні сили, включаючи і партію «Свобода».

Кажучи про БЮТ, А.МАТВІЄНКО зазначив, що сьогодні об`єднання неможливе. «Я їй (лідерові БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО) відверто говорю: ми різні. Ти – ліва, я – правий. Ми рано чи пізно розійдемося, об`єднання різниць не може бути, тому що це постійні конфлікти, загострення, з`ясування відносин», – сказав лідер УРП «Собор».

Він нагадав, що об`єднання з БЮТ вже було. «В цілому (на рівні України) я з БЮТ не бачу якогось об`єднання, оскільки це вже було. Ми розійшлися спокійно, попрощалися. Ми пішли своєю дорогою, Юлія Володимирівна пішла своєю», – сказав А.МАТВІЄНКО, додавши, що у нього з Ю.ТИМОШЕНКО добрі людські стосунки.

Разом з тим, лідер УРП «Собор» не виключає співпраці з БЮТ на виборах до місцевих рад у ряді регіонів України. «Я не закриваю такої можливості в якомусь регіоні», – сказав А.МАТВІЄНКО.