Поки Крим пастиме задніх, Україна не стане багатою – екс-прем`єр

Лідер Української республіканської партії «Собор», народний депутат (фракція «Наша Україна – Народна Самооборона») Анатолій МАТВІЄНКО вважає за необхідне розвивати Крим, перш за все, як рекреаційний регіон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній прем`єр автономії заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Крим повинен стати головною рекреаційною зоною оздоровлення всього світу. Потрібно йому в такому напрямі розвиватися», – сказав А.МАТВІЄНКО.

При цьому він критично висловився про ідею будівництва цементного заводу в Східному Криму. «Якщо ми вважаємо, що цементне виробництво для Криму – це головна інвестиція, і показуємо, що це неймовірний прорив, то це зовсім не те, що потрібно робити з Кримом», – упевнений колишній прем`єр.

Крім того, він вважає за необхідне зробити Крим «зоною світового виробництва екологічно чистої продукції».

А.МАТВІЄНКО також виступає за створення в автономії вільної економічної зони. «Під цю зону потрібно дати преференції, сюди має прийти великий інвестиційний капітал, ми його повинні захистити. Ми дамо людям Криму можливість серйозно заробляти, ми зробимо Крим найбагатшим», – наголосив депутат.

Крім цього, екс-прем`єр автономії висловився за проведення інвентаризації землі. Це, вважає А.МАТВІЄНКО, зокрема, допоможе вирішити проблему кримських татар.

«Потрібно зупинити розкрадання землі, яке сьогодні процвітає в Криму. Якщо цього не зробити, тоді, звичайно, ми провокуємо кримських татар на самовільні дії (самозахоплення). І я б так робив! Якщо я бачу, що земля розкрадається, а я тут повернувся (з місць депортації), а мені вже нічого не світить, я теж її завойовуватиму», - заявив він.

В цілому, кажучи про автономію, А.МАТВІЄНКО зазначив: «Поки Крим пастиме задніх, Україна ніколи не стане демократичною, суверенною і ніколи не стане багатою». «(Крим) Це як ахіллесова п`ята», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що в структурі доходів автономії курортна галузь займає всього 7,3%. Тому, зазначив він, потрібно розвивати не тільки курорти, але й вітати прихід інвестицій у промисловість.