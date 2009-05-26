Іноземці нададуть консультативну допомогу кадровому центру ВМС

Делегація іноземних радників Міністерства оборони України у складі представників США, Великої Британії, Польщі та Німеччини розпочала роботу в Севастополі, у кадровому центрі Військово-морських сил України.

Як повідомили в Управлінні прес-служби Міноборони, метою візиту є надання консультативної допомоги щодо удосконалення роботи центру.

Іноземні радники поділяться досвідом роботи кадрових центрів США, Польщі, Німеччини.

Крім того, заплановано відвідання членами делегації фрегата «Гетьман Сагайдачний», на борту якого відбудеться зустріч іноземних радників з командування Центру морських операцій ВМС та обговорюватимуться питання впровадження кадрового менеджменту з офіцерами кадрових органів та офіцерами корабельного складу.

Робота делегації завершиться 28 травня.