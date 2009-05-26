Пам`ятник композиторові Караманову встановлять у Сімферополі

У Сімферополі сьогодні заклали камінь на місці будівництва пам`ятника кримському композиторові, народному артистові України, почесному кримчанинові Алемдару Караманову (1934-2007 рр.).

Як повідомляє прес-служба мерії, камінь встановлено в зеленій зоні біля сімферопольської дитячої музичної школи № 2, що носить ім`я Караманова.

За словами мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА, пам`ятник композиторові планується спорудити у найближчий рік за підтримки депутатів Верховної Ради Криму і міської ради, а також фонду ім. Караманова.

Оголошено відкритий архітектурний і містобудівний конкурс на розробку ескізного проекту пам`ятника.