Пам`ятник композиторові Караманову встановлять у Сімферополі
13:49, 26 травня 2009Крым
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Оголошено конкурс на розробку проекту
У Сімферополі сьогодні заклали камінь на місці будівництва пам`ятника кримському композиторові, народному артистові України, почесному кримчанинові Алемдару Караманову (1934-2007 рр.).
Як повідомляє прес-служба мерії, камінь встановлено в зеленій зоні біля сімферопольської дитячої музичної школи № 2, що носить ім`я Караманова.
За словами мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА, пам`ятник композиторові планується спорудити у найближчий рік за підтримки депутатів Верховної Ради Криму і міської ради, а також фонду ім. Караманова.
Оголошено відкритий архітектурний і містобудівний конкурс на розробку ескізного проекту пам`ятника.
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