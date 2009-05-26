Прогноз погоди на середу

27 травня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у Криму та Приазов`ї місцями невеликий дощ. Вдень на крайньому заході короткочасні дощі, грози, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 21-26°, на заході місцями 27- 29°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

У Київській області у середу опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°. У Києві температура вночі 9-11°, вдень 23-25°.