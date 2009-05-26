У прикордонників – непоганий улов

17:32, 26 травня 2009
Крым
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360 кг риби забрали у браконьєрів

360 кг живої риби виявили співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Державної погранслужби України на борту затриманого в Криму за порушення пограничного режиму малого плавзасобу. 

Як повідомляє прес-служба управління, троє громадян рибалили в Чорному морі, не маючи дозволів.   

На березі на браконьєрів чекали прикордонники.

Складено протоколи про порушення пограничного режиму і незаконний вилов морепродуктів. Документи передано в Керченську природоохоронну прокуратуру.

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