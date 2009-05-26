У прикордонників – непоганий улов

360 кг живої риби виявили співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Державної погранслужби України на борту затриманого в Криму за порушення пограничного режиму малого плавзасобу.

Як повідомляє прес-служба управління, троє громадян рибалили в Чорному морі, не маючи дозволів.

На березі на браконьєрів чекали прикордонники.

Складено протоколи про порушення пограничного режиму і незаконний вилов морепродуктів. Документи передано в Керченську природоохоронну прокуратуру.