У прикордонників – непоганий улов
17:32, 26 травня 2009Крым
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360 кг риби забрали у браконьєрів
360 кг живої риби виявили співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Державної погранслужби України на борту затриманого в Криму за порушення пограничного режиму малого плавзасобу.
Як повідомляє прес-служба управління, троє громадян рибалили в Чорному морі, не маючи дозволів.
На березі на браконьєрів чекали прикордонники.
Складено протоколи про порушення пограничного режиму і незаконний вилов морепродуктів. Документи передано в Керченську природоохоронну прокуратуру.
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