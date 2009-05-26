Російській мові потрібен статус регіональної у Севастополі

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що розпуску нинішнього складу міськради, як того в останні дні вимагають деякі народні депутати України, не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова представницької влади міста заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

В.САРАТОВ сказав: «Нинішня міська рада прагне ухвалювати рішення в полі Конституції, законів України, і хоча тим, хто працює в Секретаріаті Президента України, та окремим депутатам України не подобаються наші рішення, так думають наші виборці. Треба просто розуміти, що вони такі ж громадяни України, і держава зобов`язана забезпечити їхні права».

Голова міськради вважає, що на території Севастополя другою державною мовою повинна бути російська мова. На його думку, «якщо решта населення України не згідна з тим, щоб російська мова стала другою державною, такий статус має бути в тих регіонах, які цього вимагають».

За словами В.САРАТОВА, міськрада ніколи не казала «ані слова проти української мови, що хтось не любить українську культуру, але, якщо для громадян України, які абсолютно чесно виконують всі функції щодо держави, чи то сплата податків, чи то служба в армії, російська мова рідна, то точно так само держава повинна поважати своїх громадян». «Тому на території Севастополя, чи то Криму, Донецької, Луганської областей повинні бути дві мови – українська та російська, тоді проблему мови в державі буде знято», – сказав він.