Людям Куніцина вказали на двері
19:03, 26 травня 2009Крым
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...хоча вони і так збиралися вийти
Президія "Єдиного Центру" виключила з партії 36 членів Кримської республіканської організації ЄЦ та припинила повноваження керівних органів 19 територіальних організацій автономії.
Про це повідомляє прес-служба партії.
Президія визнала конференцію кримської організації ЄЦ, яка відбулася 23 травня, нелегітимною через відсутність кворуму, йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, делегати конференції висловили незгоду з рішенням президії ЄЦ про виключення з лав партії голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергія КУНІЦИНА.
Вони прийняли рішення залишити лави партії і створити новий громадсько-політичний рух.
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