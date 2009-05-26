Бунтівників Куніцина повиганяли з ЄЦ

Президія "Єдиного Центру" виключила з партії 36 членів Кримської республіканської організації ЄЦ та припинила повноваження керівних органів 19 територіальних організацій автономії.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Президія визнала конференцію кримської організації ЄЦ, яка відбулася 23 травня, нелегітимною через відсутність кворуму, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, делегати конференції висловили незгоду з рішенням президії ЄЦ про виключення з лав партії голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергія КУНІЦИНА. Вони прийняли рішення залишити лави партії і створити новий громадсько-політичний рух.