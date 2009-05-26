Рух: при слові «Україна» у Криму скрижать зубами

Голова Кримської крайової організації Народного Руху України Леонід ПИЛУНСЬКИЙ закликає державу до розвитку української мови у Криму.

Рухівець зазначив, що гроші на розвиток української мови країною виділяються, однак у Криму немає можливості займатись цією діяльністю належно. «Якщо шовіністи очолюють комісію освіти, то що ми хочемо від цієї комісії? Як вона повинна працювати, коли люди при слові «українське» чи «Україна» скрижать зубами», - сказав Л.ПИЛУНСЬКИЙ.

Він назвав провокацією рішення парламенту Криму про підтримку російської мови у галузі освіти автономії.

«Про яку підтримку можна говорити, якщо тут панує російська мова. Це просто звичайна провокація. Ми маємо на весь Крим чотири українськомовні школи. Одна єдина українськомовна гімназія, а вони кажуть, що підтримують російську мову. Це наступ проти України, який ведуть шовіністи із "п’ятою колоною" тут, в Криму», - заявив він, повідомляє прес-служба НРУ.