Крим залишиться без власних фруктів
08:40, 27 травня 2009Крым
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Заморозки завдали значної шкоди урожаю кісточкових...
Квітневі заморозки завдали значної шкоди урожаю кісточкових у Криму.
«У нас практично не буде кісточкових цього року», - повідомив журналістам в Сімферополі міністр аграрної політики Криму Павло АКІМОВ.
За його даними, від заморозків не постраждав Бахчисарайський район автономії. «А так райони практично всі дуже постраждали», - сказав міністр.
«Говорити про те, що ми цього року візьмемо фрукти на рівні минулого року, вже ми не будемо», - додав П.АКІМОВ.
В той же час, повідомив міністр, сільгоспвиробники автономії збільшують посадки картоплі, капусти, моркви, буряка.
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