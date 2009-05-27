Крим залишиться без власних фруктів

Квітневі заморозки завдали значної шкоди урожаю кісточкових у Криму.

«У нас практично не буде кісточкових цього року», - повідомив журналістам в Сімферополі міністр аграрної політики Криму Павло АКІМОВ.

За його даними, від заморозків не постраждав Бахчисарайський район автономії. «А так райони практично всі дуже постраждали», - сказав міністр.

«Говорити про те, що ми цього року візьмемо фрукти на рівні минулого року, вже ми не будемо», - додав П.АКІМОВ.

В той же час, повідомив міністр, сільгоспвиробники автономії збільшують посадки картоплі, капусти, моркви, буряка.