Сімферополь з`явиться на 5 гривнях

В червні Національний банк України збирається ввести в обіг ювілейну монету до 225-річчя Сімферополя.

Це передбачено в обнародуваній на сайті Верховної Ради постанові Нацбанку (зареєстровано в Мін’юсті 19 травня).

Введення в обіг ювілейної монети «225 років м. Сімферополю» із серії «Стародавні міста України» передбачено з 1 червня.

Монета номіналом 5 гривень. Вона виготовлена з нейзільберу. Тираж – 45 тисяч штук.

А 28 липня планується ввести в обіг пам`ятну монету «Херсонес Таврійський» із серії «Античні пам`ятки України» номіналом 100 грн. із золота. Тираж – 3 тисячі штук.