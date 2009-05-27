Цвинтар Феодосії збільшиться

Рада міністрів Криму дала добро на розробку проекту відведення земельної ділянки для розширення території феодосійсьго міського кладовища. Про це говориться в постанові уряду автономії. Радмін затвердив «Комбінату комунальних підприємств» матеріали вибору місця розташування ділянки площею 34,58 га із земель запасу сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Насипновської сільської ради (Феодосія).

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