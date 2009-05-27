Ющенко відмінив свою заборону на приватизацію компанії «Море»

09:14, 27 травня 2009
Крым
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Указ глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмінив свою заборону на приватизацію Феодосійської суднобудівельної компанії «Море». 

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. 

В.ЮЩЕНКО указом №359/2009 зупинив дію свого попереднього указу №1178/2008, що наклав заборону на приватизацію компанії «Море» і ряду інших українських підприємств.

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