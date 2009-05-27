Ющенко відмінив свою заборону на приватизацію компанії «Море»

Указ глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмінив свою заборону на приватизацію Феодосійської суднобудівельної компанії «Море». Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. В.ЮЩЕНКО указом №359/2009 зупинив дію свого попереднього указу №1178/2008, що наклав заборону на приватизацію компанії «Море» і ряду інших українських підприємств.

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