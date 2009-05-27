Вітренко просить не провокувати вихід Криму зі складу України

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО вважає, що прийняття Верховною Радою рішення про розпуск Севастопольської міської ради спровокує вихід Криму та Севастополя зі складу України.

«Якщо раптом Севастопольську міську раду розпустять, то, на мій погляд, це спровокує вихід Криму та Севастополя зі складу України. І для цього Конституція України (статті 5, 69, 72, 73) дає підстави», - мовиться в заяві Н.ВІТРЕНКО, що розміщена на офіційному сайті ПСПУ.

В парламенті України зареєстровано законопроект про розпуск Севастопольської міськради і призначення позачергових виборів. Нардепи з фракції блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» вважають, що депутати міськради перевищили свої повноваження, доручивши Управлінню освіти і науки міськдержадміністрації підготувати зміни в статути шкіл про навчання російською мовою. Управління освіти адміністрації не вважає за необхідне вносити зміни. Кримська організація ПСПУ в разі прийняття рішення про розпуск міськради Севастополя запропонує партії організувати всеукраїнський референдум щодо відокремлювання Криму від української держави і його приєднання до Росії. Голова міськради Севастополя Валерій САРАТОВ вважає, що розпуску не буде

На думку лідера ПСПУ, наказ міністра освіти та науки Івана ВАКАРЧУКА N461 порушує Конституцію України, міжнародні зобов`язання, закріплені Договором про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією, Європейську Хартію регіональних мов і мов меншин, тому, говорить Н.ВІТРЕНКО, правомірність мовного рішення Севастопольської міськради «не викликає сумніву».