Середня зарплата у Криму збільшилась на 58 гривень

Середня заробітна плата в Україні у квітні порівняно з березнем збільшилась на 27 грн. і становить 1845 грн.

В АР Крим середня зарплата збільшилась на 58 грн. і становить 1623 грн., а в Севастополі зменшилася на 7 грн. і становить 1793 грн.

Про це сказано в повідомленні Державного комітету статистики, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, найнижчий рівень середньої заробітної плати у квітні був зафіксований у Тернопільській області – 1339 грн. (+26 грн. порівняно з березнем), Волинській обл. – 1348 грн. (-3 грн.) і Чернігівській обл. – 1385 грн. (-55 грн.).

Найвищий рівень середньої заробітної плати Держкомстат зафіксував у Києві – 3147 грн. (+46 грн.), Донецькій обл. – 2013 грн. (-22 грн.) і в Дніпропетровській обл. – 1925 грн. (+101 грн.).