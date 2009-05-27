Чехія вимагає від українців довідки про відсутність сифілісу

З 1 червня для отримання довготермінової візи до Чехії громадяни України змушені будуть подавати медичну довідку про відсутність важких інфекційних захворювань.

Медичну довідку від громадян України чеські консульства вимагатимуть відповідно до постанови Міністерства охорони здоровя Чехії.

У довідці має бути чітко виписано, що заявник не страждає на серйозні інфекційні захворювання. У даному випадку йдеться про ВІЛ-інфекції, сифіліс та туберкульоз. Причому, довідка має бути перекладена на чеську мову та офіційно посвідчена.

Заявники, які часто користується послугами консульства, не приховують невдоволення. „Ця довідка лише породить корупцію у медицині, і жодним чином не убезпечать Чехію. Ті, хто захочуть виїхати, купуватимуть ці довідки, хворі вони чи ні. Це штучна перешкода на шляху до отримання візи, це ускладнює, а не спрощує їх отримання”, - зазначають українські прохачі шенгенських віз.

Deutsche Welle