Заступник прокурора Криму: думала, булькну, і як потім без мене?

Рада міністрів Криму затвердила на 2009 рік ліміти використання природних ресурсів у межах територій і об`єктів природно-заповідного фонду місцевого значення в автономії.

Так, в травні-вересні 90 тисяч осіб зможуть відвідати з екскурсією на плавзасобах природний аквальний комплекс між смт Новий Світ і Судаком. Для екскурсій повинні використовуватися не більше 60 плавзасобів. Стільки ж людей зможуть відвідати аквальний комплекс гірського масиву Караул-Оба, Новий Світ.

Використати в рекреаційних цілях мис Ай-Тодор (смт Гаспра) до кінця року зможуть 150 тисяч чоловік, Тиху бухту – 77592 осіб до 31 грудня, Бакальськую косу (Раздольненський район) – 50 тисяч чоловік в квітні-жовтні, мис Алчак (Судак) – 32,4 тис. осіб в червні-вересні, а Долину річки Сатера (Алушта) – 27,32 тис.

Голова Республіканського комітету з охорони навколишнього природного середовища Євген БУБНОВ повідомив, що нові ліміти розроблені за матеріалами вчених і потрібні для дотримання режимних вимог природних об`єктів.

У відповідь на це заступник прокурора Криму Таміла ДРОБІЦЬКА заявила, що наглядове відомство матеріали не бачило. «Ми зараз перевіряємо дійсну наукову обгрунтованість цих цифр, попросили у вас наукові обгрунтування, я не знаю чому, але ви нам їх не надійслали», – сказала вона.

Крім того, відзначила заступник прокурора, необхідне наукове обгрунтування об`єктів в природно-заповідному фонді.

Т.ДРОБІЦЬКА виразила незадоволення якістю екскурсійних послуг, що надаються в районі смт Новий Світ. «Торік я перевіряла ці плавзасоби. Пливла на такому човні, що думала: добре, що плавати вмію. Думала, булькну, і як потім без мене?», – сказала вона.

Ці слова розсмішили учасників засідання. Голосніше за всіх сміявся спікер автономії Анатолій ГРИЦЕНКО. «Таміла Костянтинівна, це була б трагедія для Криму», – відзначив він.

Т.ДРОБІЦЬКА продовжила: «Перевозять велику кількість людей на гумових човнах, елементарних правил безпеки екскурсій не дотримуються. Торік було 30 таких човнів, цього року – 60. Напевно, скоро і на надутих камерах возитимуть!».

Заступник прокурора відзначила, що постанову про ліміти прийняти можна, але потрібно допрацювати «серйозні речі».

Є.БУБНОВ пообіцяв провести робочі зустрічі з тими, хто відповідає за плавзасоби. «Новий голова Нового Світу дійсно хоче, щоб плавзасоби, що хаотично запливають в акваторію, не потрапляли туди просто так, а щоб це було впорядковано», – сказав він.