31 травня Феодосія відкриє сезон

31 травня Феодосія офіційно відкриє курортний сезон.

В порівнянні з минулими роками відкриття буде скромнішим: в бюджеті немає грошей на масштабний захід. Підприємці, які у 2008 році стали спонсорами відкриття сезону, також скаржаться на проблеми з коштами.

31 травня у місті проведуть "курортне" свято: з 16.00 до 20.00 - концерт місцевих колективів, а з 20.00 до 23.00 - дискотеку, організатором якої виступила феодосійська Асоціація ді-джєєв.

Цього року було вирішено не поєднувати два свята - відкриття курортного сезону і День захисту дітей, оскільки 1 червня випадає на робочий день - понеділок (хоча на цей день міська влада також запланувала низку заходів).

За матеріалами газети Кафа