«Юлину тисячу» виплачуватимуть з червня

Виплати населенню компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР, заплановані на 2009 рік, почнуть здійснюватися на початку червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Ми з початку червня розпочнемо ці виплати», – сказав він.

У той же час І.УМАНСЬКИЙ не уточнив, коли кошти, виділені з держбюджету на проведення цих виплат, будуть переказані на рахунки Ощадбанку і компанії «Оранта».

За його словами, всі роботи проводитимуться відповідно до графіка і розпоряджень держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 20 травня, з держбюджету виділяються 250 млн. грн. для виплати в 2009 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. до установ Ощадбанку СРСР.

Постановою передбачено 87 млн. грн. направити на виплати вкладникам, які не одержали в 2008 році компенсації, передбаченої постановою Кабміну від 9 січня 2008 р. №1. Сума компенсації за даною статтею не може перевищувати 1000 грн. на одного вкладника. На виплати компенсацій спадкоємцям вкладників, які померли в 2005-2008 рр. і не одержали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, а також померлих у 2009 р., передбачено 157 млн. грн. Зокрема, сума компенсації цьому разі не може перевищувати 500 грн. Ще 6 млн. грн. направлять на виплати компенсацій спадкоємцям застрахованих осіб або страхувальників, які померли в 2006-2008 рр. і не одержали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, а також померлих у 2009 році. Сума виплат за вказаною статтею також не може перевищувати 500 грн.

Усі кошти будуть переказані на рахунки Ощадбанку і НАСК «Оранта».

НАСК «Оранта» переказує кошти, які надійшли на її рахунок, обласним і міським дирекціям, а також страховим компаніям «Дніпро», «Оранта-Січ», «Астарта», «Орадон» і «Оранта-Лугань» для цих виплат.

Виплати будуть проведені до 25 грудня 2009 року.