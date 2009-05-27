«Юлину тисячу» виплачуватимуть з червня
Постановою передбачено 250 млн. грн.
Виплати населенню компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР, заплановані на 2009 рік, почнуть здійснюватися на початку червня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.
«Ми з початку червня розпочнемо ці виплати», – сказав він.
У той же час І.УМАНСЬКИЙ не уточнив, коли кошти, виділені з держбюджету на проведення цих виплат, будуть переказані на рахунки Ощадбанку і компанії «Оранта».
За його словами, всі роботи проводитимуться відповідно до графіка і розпоряджень держбюджету.
Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 20 травня, з держбюджету виділяються 250 млн. грн. для виплати в 2009 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. до установ Ощадбанку СРСР.
Постановою передбачено 87 млн. грн. направити на виплати вкладникам, які не одержали в 2008 році компенсації, передбаченої постановою Кабміну від 9 січня 2008 р. №1. Сума компенсації за даною статтею не може перевищувати 1000 грн. на одного вкладника. На виплати компенсацій спадкоємцям вкладників, які померли в 2005-2008 рр. і не одержали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, а також померлих у 2009 р., передбачено 157 млн. грн. Зокрема, сума компенсації цьому разі не може перевищувати 500 грн. Ще 6 млн. грн. направлять на виплати компенсацій спадкоємцям застрахованих осіб або страхувальників, які померли в 2006-2008 рр. і не одержали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, а також померлих у 2009 році. Сума виплат за вказаною статтею також не може перевищувати 500 грн.
Усі кошти будуть переказані на рахунки Ощадбанку і НАСК «Оранта».
НАСК «Оранта» переказує кошти, які надійшли на її рахунок, обласним і міським дирекціям, а також страховим компаніям «Дніпро», «Оранта-Січ», «Астарта», «Орадон» і «Оранта-Лугань» для цих виплат.
Виплати будуть проведені до 25 грудня 2009 року.