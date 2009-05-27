Крим цього року посадив 922 га садів і виноградників
15:22, 27 травня 2009Крым
0 0
Підприємства продовжують роботи
Сільгосппідприємства Криму з початку року посадили 922 га багатолітніх насаджень: 206 га – садів, 716 га – виноградників.
"Використовуючи дні, сприятливі за погодними умовами для проведення технологічних операцій, продовжуються роботи в багатолітніх насадженнях", – повідомляє Міністерство аграрної політики Криму.
У садах і виноградниках ведуться роботи з хімічного захисту багатолітніх культур від шкідників і хвороб. Оброблено 30,9 тисяч га.
На площі 2,8 тисяч га проведено вегетаційні поливи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter