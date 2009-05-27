Крим цього року посадив 922 га садів і виноградників

Сільгосппідприємства Криму з початку року посадили 922 га багатолітніх насаджень: 206 га – садів, 716 га – виноградників.

"Використовуючи дні, сприятливі за погодними умовами для проведення технологічних операцій, продовжуються роботи в багатолітніх насадженнях", – повідомляє Міністерство аграрної політики Криму.

У садах і виноградниках ведуться роботи з хімічного захисту багатолітніх культур від шкідників і хвороб. Оброблено 30,9 тисяч га.

На площі 2,8 тисяч га проведено вегетаційні поливи.