Крим цього року посадив 922 га садів і виноградників

15:22, 27 травня 2009
Крым
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Підприємства продовжують роботи

Сільгосппідприємства Криму з початку року посадили 922 га багатолітніх насаджень: 206 га – садів, 716 га – виноградників. 

"Використовуючи дні, сприятливі за погодними умовами для проведення технологічних операцій, продовжуються роботи в багатолітніх насадженнях", –  повідомляє Міністерство аграрної політики Криму. 

У садах і виноградниках ведуться роботи з хімічного захисту багатолітніх культур від шкідників і хвороб. Оброблено 30,9 тисяч га. 

На площі 2,8 тисяч га проведено вегетаційні поливи.

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