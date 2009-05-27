Місхорський парк відбили від приватника

Вищий адміністративний суд України задовольнив касаційну скаргу прокуратури на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими Державну службу охорони культурної спадщини зобов`язали узгодити відвід землі під гараж у межах пам`ятника садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Місхорський".

Про це повідомила прес-служба прокуратури автономії.

"Касаційна інстанція погодилася з доводами прокуратури і скасувала попередні рішення судів, враховуючи, передусім, те, що земельна ділянка знаходиться у зоні об`єкту природно-заповідного фонду, де охороні підлягають всі пейзажі, елементи ландшафту як такі, що мають особливу цінність, та можливі лише обмежені будівельно-реконструктивні заходи", - пояснює прес-служба.