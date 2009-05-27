Місхорський парк відбили від приватника
Бажав землю під гараж
Вищий адміністративний суд України задовольнив касаційну скаргу прокуратури на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими Державну службу охорони культурної спадщини зобов`язали узгодити відвід землі під гараж у межах пам`ятника садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Місхорський".
Про це повідомила прес-служба прокуратури автономії.
"Касаційна інстанція погодилася з доводами прокуратури і скасувала попередні рішення судів, враховуючи, передусім, те, що земельна ділянка знаходиться у зоні об`єкту природно-заповідного фонду, де охороні підлягають всі пейзажі, елементи ландшафту як такі, що мають особливу цінність, та можливі лише обмежені будівельно-реконструктивні заходи", - пояснює прес-служба.