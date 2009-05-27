Міліція шукає свідків пожежі в торгівельному центрі Сімферополя

Громадян просять допомоги

Міліція просить сприяти розслідуванню кримінальної справи за фактом пожежі в сімферопольському супермаркеті «ФоксМарт». Як повідомляє прес-служба міліції автономії, розшукуються свідки, які бачили «які-небудь підозрілі дії до пожежі, а також початок спалаху будівлі». Громадян просять звертатися за телефонами у Сімферополі: 296-637, 296-666. 23 березня у Сімферополі горів триповерховий торгівельний центр FM. Площа пожежі - 5 тис. кв. метрів. Жертв немає.

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