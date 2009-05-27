Університети Севастополя і Варни підписали договір про співпрацю

Севастопольський національний технічний університет і Державний технічний університет у Варні (Болгарія) підписали договір між двома вищими навчальними закладами.

Документ підписали ректори двох вузів Євген ПАШКОВ і Овід Азаря ФАРХІ.

Договір передбачає, зокрема, наукову співпрацю, обмін досвідом у здійсненні діяльності і впровадженні європейських стандартів освіти, а також обмін студентами.

Виконуючий обов`язки голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, приймаючи болгарську делегацію, запевнив гостей, що «дружня Болгарія викликає у севастопольців найтепліші почуття». За його словами, «нас пов`язують дуже давні історичні зв`язки, цілий пласт народної пам`яті про російсько-турецькі війни й подальша багаторічна дружба».