Лідер ЄЦ каже, що партія очищується від кар`єристів

Лідер партії «Єдиний центр», народний депутат Ігор КРІЛЬ називає очищенням партії заяви деяких чиновників про вихід з ЄЦ.

Про це повідомили у прес-службі партії.

«Це очищення від чиновників, які думали, що, вступаючи до лав «Єдиного центру», вони отримують індульгенцію для свого перебування на посадах. Це очищення від людей, які думали, що, вступаючи до «Єдиного центру», зможуть отримати нові посади у владі», - заявив І.КРІЛЬ.

Він упевнений, що «ці люди заблукали». «Вони розраховували на особисту вигоду від «Єдиного центру», але помилилися. Тому сьогодні вони в пошуку іншого місця. Це добре, що вони показали своє справжнє обличчя», - сказав він.

«Для партії вихід людей, які особисті інтереси ставлять вище суспільних, є позитивом», - зазначив лідер «Єдиного центру».

15 травня президія ЄЦ виключила з лав партії голову міськдержадміністрації Севастополя Сергія КУНІЦИНА. За інформацією прес-служби партії, таке рішення стало наслідком розглянутої на засіданні президії інформації Центральної контрольно-ревізійної комісії про грубі порушення С.КУНІЦИНИМ положень статуту ЄЦ.

У рішенні зазначено, що дії С.КУНІЦИНА завдають шкоди авторитету партії та суперечать статутним нормам і програмним принципам ЄЦ.

23 травня делегати конференції Кримської організації «Єдиного центру» заявили про неможливість свого подальшого перебування у лавах ЄЦ і закликали всі територіальні партійні організації Криму «визначитися з даного питання» й направити на адресу з`їзду партії заяви.

26 травня президія ЄЦ виключила з партії 36 членів кримської організації.

27 травня голова Житомирської обласної держадміністрації Юрій ЗАБЕЛА ухвалив рішення вийти з ЄЦ. Своє рішення керівник області пояснив незгодою із позицією екс-глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.