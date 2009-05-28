Студенти сьогодні «проїдають» гроші за наступні місяці

Міністерство фінансів збільшило на 9 млн. грн. обсяг видатків для виплати стипендій у травні за рахунок коштів, передбачених на наступні місяці.

Про це заявив виконуючий обов’язки міністра фінансів Ігор Уманський, повідомило Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

„Весь обсяг видатків, які необхідно проводити по Державному бюджету з виплати стипендій, Міністерство фінансів у повному обсязі виконало”, - наголосив в.о. міністра фінансів.

Уманський зауважив, що на сьогодні до Мінфіну не зверталося жодне інше міністерство з проханнями щодо перерозподілу коштів.