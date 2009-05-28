Ялта побачить екофільм Бессона

5 червня на набережній Ялти пройде показ еколого-просвітніцького фільму Home, створеного фотографом Яном Артюсом-Бертраном і режисером Люком Бессоном.

«Ян Бертран і Люк Бессон спільно з організаторами показу в Росії і Україні – добродійним фондом «Екологія і світ» (Москва) – дарять прекрасне безкоштовне кіно на відкритому майданчику в самому серці Ялти», – відзначає ялтинський міський портал.

5 червня, в День довкілля, світова прем`єра Home відбудеться в багатьох країнах.

«Фільм Home — це послання людям Землі, світ з висоти пташиного польоту у всій його красі і різноманітності, — повідомляє прес-служба мерії Ялти. — Творці демонструють приголомшливі види самих прихованих куточків нашої планети: її величну красу і гармонію, протиставляючи її штучності і руйнівності процесу надспоживання. Фільм заставляє задуматися про дійсні цінності людства».