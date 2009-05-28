Ялта побачить екофільм Бессона

13:28, 28 травня 2009
Крым
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5 червня - світова прем`єра

5 червня на набережній Ялти пройде показ еколого-просвітніцького фільму Home, створеного фотографом Яном Артюсом-Бертраном і режисером Люком Бессоном. 

«Ян Бертран і Люк Бессон спільно з організаторами показу в Росії і Україні – добродійним фондом «Екологія і світ» (Москва) – дарять прекрасне безкоштовне кіно на відкритому майданчику в самому серці Ялти», – відзначає ялтинський міський портал. 

5 червня, в День довкілля, світова прем`єра Home відбудеться в багатьох країнах. 

«Фільм Home — це послання людям Землі, світ з висоти пташиного польоту у всій його красі і різноманітності, — повідомляє прес-служба мерії Ялти. — Творці демонструють приголомшливі види самих прихованих куточків нашої планети: її величну красу і гармонію, протиставляючи її штучності і руйнівності процесу надспоживання. Фільм заставляє задуматися про дійсні цінності людства».

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