Опитування: Янукович нокаутує Тимошенко у другому турі

Якби президентські вибори відбувалися найближчої неділі, більшість голосів виборців отримав би лідер Партії регіонів Віктор Янукович.

Про це свідчать результати опитування, проведеного ЦСД "Софія" 13 по 22 травня.

Так, за Януковича готові проголосувати 24,8% опитаних, за прем’єра Юлію Тимошенко - 16,6%, за екс-спікера Арсенія Яценюка - 14,7%.

Лідер Компартії Петро Симоненко отримав би 3,7% голосів, спікер Володимир Литвин - 3,5%, чинний президент Віктор Ющенко - 2,1%.

За лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока готові проголосувати 1,3% опитаних, за депутата Анатолія Гриценка - 1,1%, за банкіра Сергія Тігіпка – 1%.

Менше 1% голосів отримали б лідер ПСПУ Наталія Вітренко, лідер СПУ Олександр Мороз, мер Києва Леонід Черновецький, лідер УНП Юрій Костенко, екс-глава секретаріату Віктор Балога.

8,5% респондентів вагалися з відповіддю, а 9,6% відповіли, що не брали б участі у виборах.

Водночас на питання, за кого б ви проголосували у разі, якби до другого туру президентських виборів вийшли Тимошенко та Янукович, 35% опитаних відповіли – за Януковича. За Тимошенко у другому турі готові проголосувати 29,6% опитаних.

Водночас 22% респондентів заявили, що не підтримали б жодного з цих кандидатів, а 9,2% - що не брали б участі у виборах.

Крім того, більшість респондентів (69%) негативно ставляться до наміру Віктора Ющенка балотуватися на другий президентський термін. 21,1% нейтрально або байдуже ставляться до цього кроку, а 7,3% оцінили його позитивно.

При цьому більшість опитаних (79,7%) вважають, що у Ющенка практично немає шансів бути обраним на другий термін. 14,6% опитаних вважають, що такі шанси є.

Опитування проводилося у всіх областях, АР Крим, містах Київ і Севастополь (загалом у 130 населених пунктах).

Всього було опитано 2013 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Українська правда