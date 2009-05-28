Укрзалізниця відкриє 8 пересувних кас на узбережжі Криму

«Укрзалізниця» до літніх перевезень відкриє 173 додаткові каси з продажу квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

Крім того, у містах на узбережжі Криму відкриють 8 пересувних кас, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 31 травня в Україні набере чинності новий графік руху потягів на 2009/2010 рр. У новому графіку розроблено розклад для 380 пар потягів: 190 пар потягів у внутрішньому сполученні, 22 пари - у міжнародному і 168 - з країнами СНД. З них 60 пар фірмових потягів: 51 - у внутрішньому сполученні та 9 - у міждержавному.

Також відкрито нове безпересадкове сполучення, зокрема, безпересадкові вагони Харків - Прага та Київ - Бар. Водночас 258 пар потягів нового графіку (68%) мають категорію швидких, що на 16 пар потягів більше порівняно з розкладом 2008/2009 рр.

Збережено курсування потягів, які мають попит у пасажирів, і розроблено розклад для 11 пар нових потягів: 9 пар потягів у внутрішньому сполученні та 2 - у міждержавному. Також збільшено періодичність курсування деяких потягів і вагонів.